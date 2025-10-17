"Изменит правила игры". У Зеленского рассказали о Tomahawk и планах на встречу с Трампом

Украине нужны Tomahawk для поражения заводов по производству беспилотников и ракет в глубине российской территории, пояснил Ермак

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский надеется, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме приведет к четким решениям со стороны США насчет того, какие системы вооружения они готовы предоставить Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью американском медиа Axios.

Ключевым вопросом, который Зеленский хочет обсудить с Трампом, является расширение перечня систем вооружения, которые Вашингтон согласится продать Киеву – и на первом месте в списке пожеланий Украины есть дальнобойные ракеты Tomahawk, передает ресурс.

По словам Ермака, Киев все еще ждет решения по таким ракетам и считает, что "такого рода вооружение может изменить ход игры".

Глава ОП подчеркнул, что Украине нужны Tomahawk для поражения заводов по производству дронов и ракет в глубине территории России.

Однако чиновник также сказал, что Украина хочет получить несколько других систем вооружения, для которых нужно одобрение Вашингтона.

"Нам нужно политическое решение США, что мы сможем покупать любое необходимое нам вооружение без каких-либо ограничений", – пояснил Ермак.