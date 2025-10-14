Трамп: Россия потеряла 1,5 млн солдат. С Зеленским обсужу ракеты Tomahawk и Украину
Россия планировала выиграть войну против Украины за неделю, но ведет ее уже четвертый год. За это время Москва потеряла 1,5 млн солдат, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Трамп отметил, что у него были и, по его мнению, остаются "очень хорошие отношения" с диктатором России Владимиром Путиным. Однако президент США разочарован тем, что он не хочет завершать войну против Украины – это выставляет его "в очень плохом свете".
"Он вступает в четвертый год войны, которую должен был бы выиграть за неделю. Он потерял 1,5 млн солдат, пожалуй, около того. Конечно, речь идет и о тех, кто потерял ноги и руки, и все остальное, что случается в ужасных войнах. Это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны. По количеству погибших она превосходит все остальные", – сказал Трамп.
По его словам, никто не мог подумать, что Украина сможет четыре года воевать с Россией, фактически "доведя ее до безысходности".
Также американского лидера спросили, о чем он будет говорить на встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября.
"Мы будем говорить об Украине. Да. Я имею в виду, что в пятницу приедет президент, и я знаю, что он скажет. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk... Поэтому я говорю, что Путин должен что-то сделать с войной, потому что до сих пор, я имею в виду, она была для него очень плохой", – резюмировал президент США.
- 12 октября президент Украины заявил, что Россия боится передачи Украине Tomahawk – это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны. Зеленский ждёт решения по этим ракетам.
- 13 октября Трамп заявил, что мог бы пригрозить Путину передачей Украине ракет Tomahawk, если тот не пойдет на урегулирование войны.
- Зеленский заявил, что сейчас рассматриваются три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину, если Трамп примет соответствующее решение.
- По данным FT, США могут передать Украине только от 20 до 50 ракет Tomahawk, что вряд ли изменит динамику войны.
