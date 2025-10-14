Трамп: Россия потеряла 1,5 млн солдат. С Зеленским обсужу ракеты Tomahawk и Украину

Россия планировала выиграть войну против Украины за неделю, но она идет уже четвертый год и ситуация для Путина "очень плохая"

Россия планировала выиграть войну против Украины за неделю, но ведет ее уже четвертый год. За это время Москва потеряла 1,5 млн солдат, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Трамп отметил, что у него были и, по его мнению, остаются "очень хорошие отношения" с диктатором России Владимиром Путиным. Однако президент США разочарован тем, что он не хочет завершать войну против Украины – это выставляет его "в очень плохом свете".

"Он вступает в четвертый год войны, которую должен был бы выиграть за неделю. Он потерял 1,5 млн солдат, пожалуй, около того. Конечно, речь идет и о тех, кто потерял ноги и руки, и все остальное, что случается в ужасных войнах. Это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны. По количеству погибших она превосходит все остальные", – сказал Трамп.

По его словам, никто не мог подумать, что Украина сможет четыре года воевать с Россией, фактически "доведя ее до безысходности".

Также американского лидера спросили, о чем он будет говорить на встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября.

"Мы будем говорить об Украине. Да. Я имею в виду, что в пятницу приедет президент, и я знаю, что он скажет. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk... Поэтому я говорю, что Путин должен что-то сделать с войной, потому что до сих пор, я имею в виду, она была для него очень плохой", – резюмировал президент США.