"И насчет нашей дальнобойности". Зеленский и Трамп во второй раз поговорили за два дня
Президенты Украины и США Владимир Зеленский і Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня, в частности, относительно дальнобойного вооружения. Об этом в своих соцсетях сообщил украинский руководитель.
Зеленский отметил, что во второй раз "тоже был очень продуктивный разговор".
"Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление - и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", - рассказал глава Украины.
По словам Зеленского, они с Трампом договорились продолжить разговор - и команды двух президентов готовятся.
Других деталей украинский президент не привел.
Предыдущий звонок Зеленского и Трампа состоялся 11 октября. После него глава Украины сообщил, что проинформировал своего коллегу об ударах России по энергетической инфраструктуре, и поблагодарил президента США за "готовность поддержать нас".
Зеленский также отмечал, что они с Трампом обсудили возможности усилить украинскую ПВО и договоренности, которые страны готовят по этому поводу.
Однако двое анонимных собеседников медиа Axios утверждали, что во время этого звонка главы государств говорили о возможности получение Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.
Тем временем издание Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников заявляет, что Вашингтон уже несколько месяцев помогает Киеву наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам России.
