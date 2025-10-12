"И насчет нашей дальнобойности". Зеленский и Трамп во второй раз поговорили за два дня

Главы государств говорили о защите жизни в Украине - и в отношении противовоздушной обороны, и в отношении устойчивости и дальнобойных возможностей государства

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 18 августа 2025 года (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский і Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня, в частности, относительно дальнобойного вооружения. Об этом в своих соцсетях сообщил украинский руководитель.

Зеленский отметил, что во второй раз "тоже был очень продуктивный разговор".

"Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление - и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", - рассказал глава Украины.

По словам Зеленского, они с Трампом договорились продолжить разговор - и команды двух президентов готовятся.

Других деталей украинский президент не привел.

Предыдущий звонок Зеленского и Трампа состоялся 11 октября. После него глава Украины сообщил, что проинформировал своего коллегу об ударах России по энергетической инфраструктуре, и поблагодарил президента США за "готовность поддержать нас".

Зеленский также отмечал, что они с Трампом обсудили возможности усилить украинскую ПВО и договоренности, которые страны готовят по этому поводу.

Однако двое анонимных собеседников медиа Axios утверждали, что во время этого звонка главы государств говорили о возможности получение Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.