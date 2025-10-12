Зеленский после звонка с Трампом: Россия боится, что американцы могут дать нам Tomahawk

Глава государства сообщил о работе с США для усиления Украины, в частности, по дальнобойному оружию

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Страна-агрессор РФ боится передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk – это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении после телефонного звонка с руководителем США Дональдом Трампом.

"Только что я говорил с президентом Трампом – и это уже второй раз за эти дни. Детально работаем с Америкой, чтобы усилить нас – нашу противовоздушную оборону, все наши возможности защиты: "Петриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", – рассказал глава украинского государства.

Читайте также США рассматривают продажу Tomahawk для передачи Украине. Как работают эти ракеты

Кремль неоднократно негативно высказывался о возможности передачи Tomahawk Украине. Так, 3 октября российский диктатор Владимир Путин утверждал, что применение этого вооружения якобы невозможно без участия американских военных – и это приведет к "качественно новому этапу эскалации" между Москвой и Вашингтоном.

Уже 12 октября спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что российский режим "тщательно фиксирует" заявления о Tomahawk, отметив, что тема возможных поставок этих ракет "вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы". В то же время чиновник в очередной раз сказал, что это вооружение якобы "не может изменить положение дел на фронте".

"Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", – также отметил Зеленский после звонка с Трампом 12 октября

Других подробностей относительно Tomahawk он не привел.

Это была второй разговор президентов Украины и США за два дня. После первого звонка, 11 октября, двое анонимных собеседников медиа Axios утверждали, что главы государств говорили о возможности получение Украиной Томагавк. Однако официально стороны об этом не сообщали.