Трамп заявил, что "практически принял решение" по поставкам Tomahawk Украине

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп "практически принял решение" о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. С соответствующим заявление американский президент выступил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

"Да, я практически принял решение в значительной степени, если так можно сказать", — заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он поставлять Tomahawk Украине или продать их НАТО для дальнейшей передачи.

В то же время он добавил, что хочет узнать, что "они с ними сделают" и "куда они их нацелят".

Также Трамп повторил свой тезис о том, что война России против Украины никогда бы не должна была начаться и заявил, что за неделю обе стороны потеряли 7000 солдат.

На уточняющий вопрос журналиста о дальности ракет Tomahawk Трамп ответил: "Нет, я знаю. Я задал бы несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации".

СПРАВКА Tomahawk – это американская субзвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для ударов по наземным целям с моря или подводных лодок. Широко использовалась в различных конфликтах: война в Персидском заливе 1991 года, Ирак, Ливия, Афганистан и тому подобное. Дальность полета ракеты зависит от модификации, но в основном составляет 1600 км.