Трамп заявил, что "практически принял решение" по поставкам Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп "практически принял решение" о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. С соответствующим заявление американский президент выступил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
"Да, я практически принял решение в значительной степени, если так можно сказать", — заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он поставлять Tomahawk Украине или продать их НАТО для дальнейшей передачи.
В то же время он добавил, что хочет узнать, что "они с ними сделают" и "куда они их нацелят".
Также Трамп повторил свой тезис о том, что война России против Украины никогда бы не должна была начаться и заявил, что за неделю обе стороны потеряли 7000 солдат.
На уточняющий вопрос журналиста о дальности ракет Tomahawk Трамп ответил: "Нет, я знаю. Я задал бы несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации".
Tomahawk – это американская субзвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для ударов по наземным целям с моря или подводных лодок. Широко использовалась в различных конфликтах: война в Персидском заливе 1991 года, Ирак, Ливия, Афганистан и тому подобное. Дальность полета ракеты зависит от модификации, но в основном составляет 1600 км.
- 15 июля 2025 года WP сообщала, что Трамп думал предоставить Украине ракеты Tomahawk, но пока что ограничился ATACMS.
- 26 сентября The Telegraph писала, что Зеленский на встрече в Нью-Йорке просил Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk.
- Но, по данным Axios, президент США якобы отказался продать членам НАТО ракеты Tomahawk для дальнейшей передачи Украине.
Комментарии (0)