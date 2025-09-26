The Telegraph: Зеленский попросил Трампа дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk

Госсекретарь США сказал европейским коллегам, что изменение риторики Трампа нужно принимать настолько позитивно, насколько можно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом сообщили The Telegraph многочисленные неназванные собеседники.

Просьба прозвучала на закрытой встрече лидеров, которая состоялась в рамках Организации Объединенных Наций. По словам осведомленных лиц, Зеленский сообщил, что высокотехнологичная система оружия поможет убедить Россию сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Отдельные дипломатические собеседники рассказали, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил своим европейским коллегам, что изменения в риторике Трампа следует рассматривать "настолько позитивно, насколько это возможно".

Он в очередной раз отметил, что Трамп "очень зол" на Путина за то, что тот игнорирует его попытки положить конец полномасштабной войне в Украине.

Однако неясно, увенчаются ли успехом попытки Зеленского получить ракеты "Томагавк" от США.

В интервью Axios Зеленский рассказал, что попросил у Трампа дальнобойное вооружение, которое бы могло ускорить мир в Украине. По его словам, президент США ответил, что намерен "работать" над этим вопросом.

Справка. Дальность полета ракеты "Томагавк" зависит от модификации, но в основном составляет от 1250 до 2500 км, а скорость – 800 км/ч. Масса ее боеголовки составляет 450 кг. Стоимость одной ракеты около $1,9 млн.