The Telegraph: Зеленский попросил Трампа дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом сообщили The Telegraph многочисленные неназванные собеседники.
Просьба прозвучала на закрытой встрече лидеров, которая состоялась в рамках Организации Объединенных Наций. По словам осведомленных лиц, Зеленский сообщил, что высокотехнологичная система оружия поможет убедить Россию сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.
Отдельные дипломатические собеседники рассказали, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил своим европейским коллегам, что изменения в риторике Трампа следует рассматривать "настолько позитивно, насколько это возможно".
Он в очередной раз отметил, что Трамп "очень зол" на Путина за то, что тот игнорирует его попытки положить конец полномасштабной войне в Украине.
Однако неясно, увенчаются ли успехом попытки Зеленского получить ракеты "Томагавк" от США.
В интервью Axios Зеленский рассказал, что попросил у Трампа дальнобойное вооружение, которое бы могло ускорить мир в Украине. По его словам, президент США ответил, что намерен "работать" над этим вопросом.
- В октябре 2024 года Зеленский заявил, что медиа "слили" информацию о плане Украины получить ракеты Tomahawk.
- 15 июля 2025 года The Washington Post сообщал, что Трамп думал предоставить Украине ракеты Tomahawk, но пока ограничился ATACMS.
- В разведке же считают, что Украине было бы трудно использовать "Томагавки".
- 23 сентября Трамп написал пост, в котором заявил, что Украина может отвоевать все свои территории при поддержке ЕС, а вот Россия находится в большой экономической беде.
