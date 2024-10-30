Зеленский заявил, что СМИ "слили" информацию о плане Украины получить ракеты Tomahawk

"Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального", – прокомментировал ситуацию президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Информация о том, что Украина в рамках Плана победы хочет получить от США крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, была секретной, но медиа "слили" ее. Об этом на пресс-конференции с журналистами стран Северной Европы заявил президент Владимир Зеленский.

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"В СМИ сказали, что Украина хочет получить много ракет, таких как Tomahawk. Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального", – сказал он.

Накануне журналисты американской газеты The New York Times, пообщавшись с неназванными правительственными чиновниками США, написали, что в тайном приложении к Плану победы Киев просит от Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk.

СПРАВКА Tomahawk – это американские крылатые ракеты дальнего радиуса действия, способные поражать наземные и морские цели с высокой точностью. Разработанные компанией Raytheon, Tomahawk могут запускаться с подлодок, кораблей и наземных платформ. Tomahawk имеет дальность в зависимости от конкретной модели. Базовая версия Tomahawk Block IV (RGM/UGM-109E) может поражать цели на расстоянии до 1600 км. Другие модификации, в частности улучшенная версия Block V, могут изменяться параметры дальности, но, как правило, их радиус действия находится в пределах 1300-1600 км. Tomahawk – это американские крылатые ракеты дальнего радиуса действия, способные поражать наземные и морские цели с высокой точностью. Разработанные компанией Raytheon, Tomahawk могут запускаться с подлодок, кораблей и наземных платформ. Tomahawk имеет дальность в зависимости от конкретной модели. Базовая версия Tomahawk Block IV (RGM/UGM-109E) может поражать цели на расстоянии до 1600 км. Другие модификации, в частности улучшенная версия Block V, могут изменяться параметры дальности, но, как правило, их радиус действия находится в пределах 1300-1600 км.