Зеленский в Раде представил План победы: все пункты

План победы содержит пять ключевых пунктов, а также три секретных дополнения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде часть пунктов Плана победы. Он содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Пункт первый – геополитический. Пункты второй, третий – военные, пункт четвертый – экономический, пункт пятый – о безопасности. Пункты рассчитаны по времени: первые четыре – на время войны, чтобы ее завершить. Пятый – послевоенный, чтобы обеспечить безопасность Украине", – рассказал глава государства.

По словам президента, если все будет идти по плану, и если западные союзники поддержат План победы, то войну можно закончить до конца 2025 года.

Основные пункты документа:

→ Приглашение в НАТО. Зеленский отметил, что это станет "свидетельством решительности" и продемонстрирует, как партнеры видят Украину в контексте "архитектуры безопасности".

→ Усиление обороны. Этот пункт предусматривает проведение операций в стратегически важных районах во избежание образования буферных зон на территории Украины, вывод систем ПВО, совместное с партнерами сбивание российских самолетов, более активное использование украинских дронов и ракет, снятие ограничений на использование вооружения, а также доступ к разведывательной информации от партнеров. . В этот пункт также входит конкретный перечень западного оружия, которое Украина стремится получить (под ним есть тайное приложение, переданное союзникам. – Ред.)

→ Сдерживание агрессии. Предусматривает создание комплексного неядерного сдерживающего пакета, который должен защитить от российской агрессии и уменьшить ее возможности.

→ Развитие стратегическо-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Украина предлагает заключить специальные соглашения с Европейским Союзом и США, касающиеся совместной защиты, а также инвестирование в добычу и использование таких ресурсов как уран, титан и литий.

→ Пункт послевоенного времени. Украина будет иметь значительный и опытный военный контингент, сформированный из воинов, которые имеют реальный опыт современных боевых действий. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и повышения безопасности в Европе.

"Если мы, украинцы и партнеры, не успеем усилиться сейчас, то Путин успеет усилиться в следующем году. Усилиться так, чтобы навсегда отбросить дипломатию", – заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной.