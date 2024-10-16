Зеленський у Раді представив План перемоги: всі пункти

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив у Верховній Раді частину пунктів Плану перемоги. Він містить п'ять основних пунктів і три секретні доповнення.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Пункт перший – геополітичний. Пункти другий, третій – військові, пункт четвертий – економічний, пункт п'ятий – безпековий. Пункти розраховані по часу: перші чотири – на час війни, щоб її завершити. П'ятий – післявоєнний, щоб гарантувати безпеку Україні", – розповів глава держави.

За словами президента, якщо все "буде йти по плану", і якщо західні союзники підтримають План перемоги, то війну можна закінчити до кінця 2025 року.

Основні пункти документа:

→ Запрошення в НАТО. Зеленський зазначив, що це стане "свідченням рішучості" і продемонструє, як партнери бачать Україну в контексті "архітектури безпеки".

→ Посилення оборони. Цей пункт передбачає проведення операцій у стратегічно важливих районах для уникнення утворення буферних зон на території України, виведення систем ППО, спільне з партнерами збиття російських літаків, активніше використання українських дронів і ракет, зняття обмежень на використання озброєння, а також доступ до розвідувальної інформації від партнерів. У цей пункт також входить конкретний перелік західної зброї, яку Україна прагне отримати (під ним є таємний додаток, який був переданий союзникам. – Ред.)

→ Стримування агресії. Передбачає створення комплексного неядерного пакета стримування, що має захистити від російської агресії та зменшити її можливості.

→ Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Україна пропонує укласти спеціальні угоди з Європейським Союзом та США, які стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.

→ Пункт післявоєнного часу. Україна матиме значний і досвідчений військовий контингент, сформований з воїнів, які мають реальний досвід сучасних бойових дій. Цей український досвід повинен бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та підвищення безпеки в Європі.

"Якщо ми, українці та партнери, не встигнемо посилитись зараз, то Путін встигне посилитись наступного року. Посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію", – заявив він.

Глава держави наголосив, що Росія має назавжди втратити контроль над Україною.