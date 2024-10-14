ОП: Дозвіл на удари по Росії ракетами ATACMS і Storm Shadow – частина Плану перемоги

План перемоги включає військові, економічні, політичні та дипломатичні заходи, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну

ATACMS (Фото: USAASC)

Деякі військові пункти Плану перемоги президента Володимира Зеленського містять запити до західних союзників, зокрема, на дозвіл завдавати далекобійні удари американськими та британськими ракетами. Про це газеті The Wall Street Journal розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, загалом План перемоги охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для того, щоб змусити Росію припинити війну.

Подоляк заявив, що документ включає запит на додаткові далекобійні ракети ATACMS і Storm Shadow. Посадовець підкреслив, що План перемоги також передбачає дозвіл на використання цих ракет для ударів по військових цілях углиб Росії.

Зеленський уже представив План перемоги американцям: президенту Байдену та кандидатам Гарріс і Трампу.

Також він презентував документ європейським лідерам: прем'єру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, канцлеру Німеччини Шольцу та голові Ради міністрів Італії Мелоні.