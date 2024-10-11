Зеленський сподівається на завершення війни не пізніше 2025 року
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що західні союзники допоможуть завершити російсько-українську війну не пізніше 2025 року. Про це він заявив на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом.
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"Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру і завершити цю війну. Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році", – сказав він.
Зеленський наголосив, що План перемоги є своєрідним "мостом" для проведення результативного Саміту миру, який, своєю чергою, на думку президента, завершить війну.
"Тобто, цей План не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", – пояснив глава держави.
- 26 вересня 2024 року Зеленський був у США, де він обговорив План перемоги з Байденом і кандидатами в президенти Гарріс і Трампом.
- 30 вересня Єрмак повідомив, що План перемоги представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті.
- 10 жовтня Зеленський ознайомив із Планом перемоги прем'єра Британії Стармера і французького лідера Макрона.
- У ніч проти 11 жовтня Зеленський повідомив, що представив План перемоги голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.