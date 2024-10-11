Зеленський сподівається на завершення війни не пізніше 2025 року

Президент зустрівся з німецьким канцлером Шольцом і заявив, що представить йому План перемоги

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що західні союзники допоможуть завершити російсько-українську війну не пізніше 2025 року. Про це він заявив на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

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"Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру і завершити цю війну. Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році", – сказав він.

Зеленський наголосив, що План перемоги є своєрідним "мостом" для проведення результативного Саміту миру, який, своєю чергою, на думку президента, завершить війну.

"Тобто, цей План не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", – пояснив глава держави.