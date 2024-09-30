Українцям презентують План перемоги, але без деяких "секретних" положень

Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що деякі положення документа варто тримати у таємниці, щоб про них не дізналися росіяни

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

План перемоги Володимира Зеленського представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті. Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, як і було обіцяно, після презентації Плану перемоги Сполученим Штатам, його покажуть українському суспільству. Проте, певні положення залишаться закритими.

Деякі етапи Плану мають "чутливий характер", і їх необхідно тримати в таємниці, щоб не допустити витоку інформації до російських окупантів, наголосив Єрмак.

"Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", – заявив глава ОП.

Президент Зеленський минулого тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байден і кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.

Також речник Зеленського заявив, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням углиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

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