Українцям презентують План перемоги, але без деяких "секретних" положень
План перемоги Володимира Зеленського представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті. Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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За його словами, як і було обіцяно, після презентації Плану перемоги Сполученим Штатам, його покажуть українському суспільству. Проте, певні положення залишаться закритими.
Деякі етапи Плану мають "чутливий характер", і їх необхідно тримати в таємниці, щоб не допустити витоку інформації до російських окупантів, наголосив Єрмак.
"Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", – заявив глава ОП.
- Президент Зеленський минулого тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байден і кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.
- 28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.
- Також речник Зеленського заявив, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням углиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.
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