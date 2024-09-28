"Першою дізнається РФ". У Зеленського підтвердили, що партнери ще не дозволили далекобійні удари
Storm Shadow (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього, повідомив речник президента Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.

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"По-перше, важливо розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Вони це дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення [тоді], коли воно буде зроблено", – заявив Нікіфоров.

За його словами, остаточного рішення партнерів щодо такого дозволу наразі немає, проте президент Володимир Зеленський провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, – з Італією, Францією, Великою Британією та США.

Також речник повідомив, що існує "дуже сильний нагальний запит" з боку України до партнерів з аргументами, з завданнями та викликами стосовно того, що саме на практиці дозволить досягнути дозвіл бити вглиб території Росії далекобійною зброєю.

"Тому є оцей величезний попит, величезний запит, і ми сподіваємося, що партнери піддадуться", – підсумував посадовець.

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