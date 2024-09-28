"Першою дізнається РФ". У Зеленського підтвердили, що партнери ще не дозволили далекобійні удари

Україна сподівається, що партнери врешті-решт "піддадуться" на її запит

Storm Shadow (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього, повідомив речник президента Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.

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"По-перше, важливо розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Вони це дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення [тоді], коли воно буде зроблено", – заявив Нікіфоров.

За його словами, остаточного рішення партнерів щодо такого дозволу наразі немає, проте президент Володимир Зеленський провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, – з Італією, Францією, Великою Британією та США.

Також речник повідомив, що існує "дуже сильний нагальний запит" з боку України до партнерів з аргументами, з завданнями та викликами стосовно того, що саме на практиці дозволить досягнути дозвіл бити вглиб території Росії далекобійною зброєю.

"Тому є оцей величезний попит, величезний запит, і ми сподіваємося, що партнери піддадуться", – підсумував посадовець.

17 вересня 2024 року з'явилася інформація, що Британія без дозволу США не дозволить бити вглиб Росії. 20 вересня The Times повідомила, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ. Публічно такого дозволу досі не оголошували.

Зеленський цього тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байден та кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.

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