Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс – обговорили План перемоги

Володимир Зеленський та Камала Гарріс (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський ознайомив кандидатку на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалу Гарріс з Планом перемоги. Він розповів деталі під час зустрічі у Вашингтоні 26 вересня, передає Офіс президента.

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"Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в цілковитій координації зі Сполученими Штатами. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти й що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами", – сказав Зеленський.

Президент подякував Гарріс за участь у першому Саміті миру й за стабільну підтримку України. Він також розповів про події на фронті, атаки Росії на українську енергетику та про операцію в Курській області. Президент закликав США зміцнити протиповітряну оборону й посилити санкційний тиск на РФ. Також він зазначив, що країни повинні "наполегливо працювати", щоб притягнути до відповідальності "всіх російських воєнних злочинців".

Своєю чергою віцепрезидентка США зазначила, що це вже сьома зустріч з українським лідером та запевнила, що США продовжать надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для перемоги.

"Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу", – наголосила Гарріс.