США дають Україні допомогу на $7,9 млрд

Допомогу на $5,5 млрд дадуть за швидкою програмою PDA, $2,4 млрд підуть на оборонні замовлення

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: Білий дім)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти Росії.

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Президент подякував колезі Джо Байдену, американському парламенту та обом партіям, демократам та республіканцям, за таке рішення.

США вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги та забезпечити, аби повноваження президента у цьому не закінчилися до кінця фінансового року у США (кінець вересня), написав Зеленський.

Раніше існувала загроза того, що близько $5,8 млрд допомоги Україні можуть "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів.

Голова держави подякував США за додаткову батарею системи протиповітряної оборони Patriot, інші засоби ППО та перехоплювачі, дрони, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря-земля", а також за кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Ще Зеленський повідомив про рішення Штатів розширити програми з підготовки більшої кількості українських пілотів на F-16.

Також США ввели "рішучі санкції", запроваджені для подальшого обмеження здатності РФ фінансувати війну проти України, зауважив президент.

"Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки", – зазначив глава держави.

Факт допомоги також підтвердив американський президент: $5,5 млрд допомоги нададуть за програмою PDA (зі складів Пентагону, швидке постачання) та $2,4 млрд за ініціативою USAI. Остання – це фактично замовлення на виробництво озброєння, і цей пакет надходитиме довше за той, що йде за першою програмою.

Саме за кошти з USAI Україна й отримає додаткову ППО, безпілотники та боєприпаси "повітря-земля", посилить свою оборонно-промислову базу та підтримає її потреби щодо обслуговування та підтримки.

А ще Байден повідомив, що вирішив дати Україні крилаті авіабомби JSOW, аби посилити далекобійні спроможності України. Максимальна дальність озброєння — 130 км (детальніше читайте тут).

Раніше США оголосили про пакет військової допомоги для України на суму $375 млн. Сили оборони отримають боєприпаси для HIMARS, артснаряди й не тільки.

Зеленський прибув до США для участі у роботі ООН та зустрічі зі світовими лідерами. Насамперед Зеленський хоче показати свій План перемоги нинішньому президенту Байдену, Конгресу, а також кандидатам у президенти – Гарріс та Трампу. Зустрічі з Байденом та Гарріс заплановані, з Трампом – наразі під питанням. На полях Генасамблеї ООН Зеленський виклав свій План перемоги делегації американського парламенту. Також в ООН Зеленський уже зустрівся з президентом США Байденом – домовилися обговорити План перемоги.

Але не обійшлося і без скандалів. Спікер палати представників, республіканець Джонсон заявив, що Зеленський має негайно звільнити посла України у США. Причиною став візит українського лідера на оборонне підприємство у Пенсильванії, в якому брали участь демократи (зокрема, губернатор штату), а республіканців не запросили. В американському парламенті розпочато розслідування цієї події.

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