США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло

Військова допомога Україні (Фото: сайт Пентагону)

США оголосили про пакет військової допомоги для України на суму $375 млн. Сили оборони отримають боєприпаси для HIMARS, артснаряди й не тільки, повідомили у Пентагоні.

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До 66 траншу озброєння увійшли:

→ Боєприпаси класу "повітря-земля";

→ Боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

→ Артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм;

→ Ракети TOW із трубчастим пуском, оптичним стеженням і провідним наведенням;

→ Протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

→ Бронемашини безпеки M1117;

→ Автомобілі MRAP із захистом від мін і засідок;

→ Легкі тактичні автомобілі;

→ Системи броньованих мостів;

→ Стрілецька зброя;

→ Патрульні катери;

→ Підривне обладнання та боєприпаси;

→ Запчастини й інше допоміжне обладнання.

Допомога виділена в межах президентської програми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою Конгрес ще минулої осені виділив $6 млрд. У Пентагоні наголосили, що США та ще близько 50 союзників продовжать працювати в межах Контактної групи з оборони України, щоб продовжувати військову допомогу.

Декількома днями раніше Голос Америки повідомляв, що США готують новий пакет допомоги для України, до якого можуть увійти ракети класу "земля-повітря". Ці боєприпаси можуть бути призначені для винищувачів F-16.

20 вересня у Пентагоні заявили, що з виділених Конгресом коштів буде використано "кожний цент".

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 вересня заявив, що $6 млрд від США "не згорять". Він пояснив, як працює механізм надання допомоги.

25 вересня видання Politico заявило, що у Білому домі працюють над "планом Б" для продовження військової допомоги Україні, адже 30 вересня спливає термін використання виділених $6 млрд.

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