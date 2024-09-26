США выделили Украине пакет помощи на $375 млн: что в него вошло

Военная помощь Украине (Фото: сайт Пентагона)

США объявили о пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн. Силы обороны получат боеприпасы для HIMARS, артснаряды и не только, сообщили в Пентагоне.

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В 66 транш вооружения вошли:

→ Боеприпасы класса "воздух-земля";

→ Боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

→ Артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм;

→ Ракеты TOW с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением;

→ Противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

→ Бронемашины безопасности M1117;

→ Автомобили MRAP с защитой от мин и засад;

→ Легкие тактические автомобили;

→ Системы бронированных мостов;

→ Стрелковое оружие;

→ Патрульные катера;

→ Подрывное оборудование и боеприпасы;

→ Запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Помощь выделена в рамках президентской программы Presidential Drawdown Authority (PDA), по которой Конгресс еще минувшей осенью выделил $6 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что США и еще около 50 союзников продолжат работать в рамках Контактной группы по обороне Украины, чтобы продолжать военную помощь.

Несколькими днями ранее Голос Америки сообщал, что США готовят новый пакет помощи для Украины, в который могут войти ракеты класса "земля-воздух". Эти боеприпасы могут быть предназначены для истребителей F-16.

20 сентября в Пентагоне заявили, что из выделенных Конгрессом средств будет использован "каждый цент".

Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 сентября заявил, что $6 млрд от США "не сгорят". Он объяснил, как работает механизм выделения помощи.

25 сентября издание Politico заявило, что в Белом доме работают над "планом Б" для продления военной помощи Украине, ведь 30 сентября истекает срок использования выделенных $6 млрд.

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