США выделили Украине пакет помощи на $375 млн: что в него вошло
США объявили о пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн. Силы обороны получат боеприпасы для HIMARS, артснаряды и не только, сообщили в Пентагоне.
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В 66 транш вооружения вошли:
→ Боеприпасы класса "воздух-земля";
→ Боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
→ Артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм;
→ Ракеты TOW с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением;
→ Противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
→ Бронемашины безопасности M1117;
→ Автомобили MRAP с защитой от мин и засад;
→ Легкие тактические автомобили;
→ Системы бронированных мостов;
→ Стрелковое оружие;
→ Патрульные катера;
→ Подрывное оборудование и боеприпасы;
→ Запчасти и другое вспомогательное оборудование.
Помощь выделена в рамках президентской программы Presidential Drawdown Authority (PDA), по которой Конгресс еще минувшей осенью выделил $6 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что США и еще около 50 союзников продолжат работать в рамках Контактной группы по обороне Украины, чтобы продолжать военную помощь.
Несколькими днями ранее Голос Америки сообщал, что США готовят новый пакет помощи для Украины, в который могут войти ракеты класса "земля-воздух". Эти боеприпасы могут быть предназначены для истребителей F-16.
- 20 сентября в Пентагоне заявили, что из выделенных Конгрессом средств будет использован "каждый цент".
- Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 сентября заявил, что $6 млрд от США "не сгорят". Он объяснил, как работает механизм выделения помощи.
- 25 сентября издание Politico заявило, что в Белом доме работают над "планом Б" для продления военной помощи Украине, ведь 30 сентября истекает срок использования выделенных $6 млрд.
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