The Hill: Белый дом просит Конгресс продлить Байдену возможность оказания помощи Украине

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA) до 2025 года, чтобы сохранить около $6 млрд для Украины после того, как закончится фискальный год 30 сентября. Об этом пишет The Hill.

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Белый дом обращается с просьбой добавить пункт о продолжении финансирования в постоянную резолюцию, которую предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Текущий срок действия этих средств истекает в конце сентября.

"У нас осталось $5,9 млрд для Украины в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений; все эти средства, кроме $100 млн, истекают в конце финансового года", – сказал в письме журналистам представитель Пентагона Пэт Райдер.

В Пентагоне отметили, что Департамент продолжит предоставлять новые пакеты помощи в ближайшее время и сотрудничает с Конгрессом по продлению полномочий PDA после завершения финансового года. Администрация Байдена использовала эти полномочия для быстрой передачи оружия Украине, изымая его из запасов Министерства обороны.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривалось для Украины, в основном для закупки оружия у США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

7 сентября пресс-секретарь Пентагона заявила, что США "любым образом используют" средства для поддержки Украины после того, как в сентябре завершится фискальный год.

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