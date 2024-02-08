Сенат согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы США

До этого Сенат США провалил голосование за законопроект, объединяющий помощь Украине с усилением мер контроля на южной границе Штатов

Сенат США (Фото - ЕРА)

В Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы. Заседание транслируется на официальном сайте Сената.

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На момент публикации новости голосование еще не завершено, но необходимое количество голосов (60) уже набрано. "За" проголосовали 67 законодателей, против – 32.

Данный законопроект предусматривает выделение более $95 млрд. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за него, для чего необходимо минимум 60 голосов.

7 февраля Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которой требовали республиканцы.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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