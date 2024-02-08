Сенат согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы США
В Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы. Заседание транслируется на официальном сайте Сената.
На момент публикации новости голосование еще не завершено, но необходимое количество голосов (60) уже набрано. "За" проголосовали 67 законодателей, против – 32.
Данный законопроект предусматривает выделение более $95 млрд. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за него, для чего необходимо минимум 60 голосов.
7 февраля Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которой требовали республиканцы.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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