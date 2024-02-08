Сенат погодився розглянути допомогу Україні окремо від питання кордону США

До цього Сенат США провалив голосування за законопроєкт, що об'єднує допомогу Україні із посиленням заходів контролю на південному кордоні Штатів

Сенат США (Фото - ЕРА)

У Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону. Засідання транслюється на офіційному сайті Сенату.

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На момент публікації новини голосування ще не завершене, але необхідну кількість голосів (60) вже набрано. Наразі "за" проголосували 67 законодавців, "проти" – 32.

Цей законопроєкт передбачає виділення понад $95 млрд. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за нього, для цього потрібно мінімум 60 голосів.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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