Байден: Бездіяльність Конгресу ставить під загрозу США. Потрібно скоріше розібратися з кордоном

Байден заявив, що його надихає прогрес у переговорах республіканців та демократів у Сенаті США

Джо Байден (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден заявив, що Конгрес має забезпечити допомогу Україні, включно з артилерією та протиповітряною обороною. Про це він повідомив на зустрічі з лідерами американських законодавців.

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За його словами, продовження бездіяльності Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США та НАТО.

Він закликав законодавців швидко надати нову допомогу Україні, щоб "надіслати сильний сигнал про рішучість США".

Байден також дав зрозуміти, що США варто розв'язати питання кордону з Мексикою.

"Його надихає прогрес, досягнутий на двопартійних переговорах, які відбуваються в Сенаті. Він висловив готовність досягти двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні", – сказано в повідомленні Білого дому.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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