США: У нас закінчилися гроші на військову допомогу Україні, терміново потрібне рішення Конгресу

Кірбі заявив, що перед початком 2024 року США виділили Україні останній пакет допомоги, на який залишалося фінансування

Джон Кірбі (Фото: EPA/Samuel Corum)

У США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, Вашингтон 27 грудня надав Києву останній пакет військової допомоги, на який передбачено фінансування.

Він зазначив, що адміністрації президента США Джо Байдена потрібна підтримка Конгресу, щоб продовжувати допомогу.

"Не всі речі, які були підписані 27 числа, доставлені в Україну, це відбудеться найближчими днями та тижнями. Але після цього, за відсутності додаткового фінансування, немає чарівного котла, в який можна було б поринути, щоб отримати підтримку України", — сказав Кірбі.

Чиновник заявив, що Білий дім "робитиме все можливе", аби продовжувати допомагати Україні.

"Але з погляду допомоги в галузі безпеки, яку ми змогли надати, і частоти, з якою ми її надавали – кожні два тижні – це закінчилося 27 грудня, коли ми надали останню допомогу за рік. Останню, на яку було фінансування", – резюмував він.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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