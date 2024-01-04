США: У нас закончились деньги на военную помощь Украине, срочно нужно решение Конгресса

Кирби заявил, что перед началом 2024 года США выделили Украине последний пакет помощи, на который оставалось финансирование

Джон Кирби (Фото: EPA/Samuel Corum)

У США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, а поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Вашингтон 27 декабря предоставил Киеву последний пакет военной помощи, на который было предусмотрено финансирование.

Он отметил, что администрации президента США Джо Байдена нужна поддержка Конгресса, чтобы продолжать помощь.

"Не все вещи, которые были подписаны 27 числа, доставлены в Украину, это произойдет в ближайшие дни и недели. Но после этого, при отсутствии дополнительного финансирования, нет волшебного котла, в который можно было бы окунуться, чтобы получить поддержку Украины", — сказал Кирби.

Чиновник заявил, что Белый дом будет "делать все возможное", чтобы продолжать помогать Украине.

"Но с точки зрения помощи в области безопасности, которую мы смогли предоставить, и частоты, с которой мы ее оказывали — каждые две недели — это закончилось 27 декабря, когда мы представили последнюю помощь за год. Последнюю, на которую было финансирование", — резюмировал он.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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