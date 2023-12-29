Президент США: Путин пытается уничтожить Украину, его необходимо остановить

"Цель Путина остается неизменной: он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", – заявил Байден

Джо Байден в Киеве (Фото - Twitter POTUS)

Ракетный обстрел Россией территории Украины стал "ясным напоминанием", что российский диктатор Владимир Путин намерен полностью уничтожить Украину, и что его "необходимо остановить". Об этом говорится в специальном заявлении президента США Джо Байдена.

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Россия провела крупнейшую воздушную атаку по Украине с начала войны, при которой использовались дроны и ракеты для ударов по городам и гражданской инфраструктуре, сказано в заявлении.

"Это суровое напоминание миру о том, что спустя почти два года разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", – заявил президент США.

Как подчеркнул Байден, атаку России удалось частично отбить с помощью систем ПВО, которые передали Украине США и другие партнеры.

"Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине, которая защищает свой народ, свою свободу и свою независимость. Но если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты людей. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек", – заявил президент США.



Он напомнил, что борьба с агрессией России "затрагивает весь Альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений".

"Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не ответит на призыв свободы", – подчеркнул Байден.

28 декабря США объявили о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на $250 млн, в который вошли дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS, дополнительные боеприпасы HIMARS, ракеты TOW и другое вооружение.

29 декабря Великобритания направила в Украину приблизительно 200 ракет ПВО для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от дронов и бомбардировок РФ.

13 декабря Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата. Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине, хотя некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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