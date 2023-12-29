Самая массированная атака из воздуха. Сбито 114 целей из 158 – ВСУ

Россией были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Фото: Последствия ракетной атаки на Львов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Это подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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По его словам, Россией были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Всего армия РФ выпустила по Украине 158 ракет и ударных беспилотников, пишет Олещук.

Главком уточнил, что сначала враг атаковал 36 дронами-камикадзе с северного и юго-восточного направления. Около 03:00 Россия подняла в небо 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые после 6:00 запустили не менее 90 ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Из Курской области около 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В общей сложности враг выпустил по меньшей мере 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М.

В 06:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области.

Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.

14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

Япония снимет запрет на продажу ракет для Patriot. WP пишет, что их могут передать Украине.

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