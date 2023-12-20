Япония снимет запрет на продажу ракет для Patriot. WP пишет, что их могут передать Украине

США могут закупить ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot у Японии и передать их Украине

ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Польши)

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США написала, что на этой неделе Япония должна оформить изменения в политике, которые позволят ей экспортировать ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot — их могут передать Украине.

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Издание пишет, что закупка новых ракет Patriot пополнит арсеналы Вашингтона и даст США "гибкость" в отправке большего количества средств ПВО в Украину.

По словам чиновников, изменение правил военного экспорта в Японии не будет прямо упоминать Patriot, но будет отвечать запросам Белого дома.

Решение японского правительства ожидается 22 декабря — речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, которые способны перехватывать баллистические цели.

Это снимет запрет на лицензированный оборонный экспорт, что позволит ракетам Patriot, произведенным в Японии, быть размещенным на вооружении США.

13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.

14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, однако он не назвал количество.

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