Япония снимет запрет на продажу ракет для Patriot. WP пишет, что их могут передать Украине
ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Польши)

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США написала, что на этой неделе Япония должна оформить изменения в политике, которые позволят ей экспортировать ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot — их могут передать Украине. 

Издание пишет, что закупка новых ракет Patriot пополнит арсеналы Вашингтона и даст США "гибкость" в отправке большего количества средств ПВО в Украину. 

По словам чиновников, изменение правил военного экспорта в Японии не будет прямо упоминать Patriot, но будет отвечать запросам Белого дома. 

Решение японского правительства ожидается 22 декабря — речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3, которые способны перехватывать баллистические цели. 

Это снимет запрет на лицензированный оборонный экспорт, что позволит ракетам Patriot, произведенным в Японии, быть размещенным на вооружении США.

  • 13 ноября 2023 года посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.
  • 14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot, однако он не назвал количество.

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