Японія зніме заборону на продаж ракет для Patriot. WP пише, що їх можуть передати Україні
Американська газета The Washington Post з посиланням на високопосадовців США написала, що цього тижня Японія має оформити зміни в політиці, які дозволять їй експортувати ракети для системи протиповітряної оборони Patriot — їх можуть передати Україні.
Видання пише, що закупівля нових ракет Patriot поповнить арсенали Вашингтона і дасть США "гнучкість" у надсиланні більшої кількості засобів ППО в Україну.
За словами чиновників, зміна правил військового експорту в Японії не прямо згадуватиме Patriot, але відповідатиме запитам Білого дому.
Рішення японського уряду очікується 22 грудня – йдеться про ракети P AC-2 і PAC-3, які здатні перехоплювати балістичні цілі.
Це зніме заборону на ліцензований оборонний експорт, що дозволить ракетам Patriot, виробленим у Японії, бути розміщеним на озброєнні США.
- 13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єгер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
- 14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot, проте він не назвав кількість.
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