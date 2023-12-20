Японія зніме заборону на продаж ракет для Patriot. WP пише, що їх можуть передати Україні

США можуть закупити ракети для системи протиповітряної оборони Patriot у Японії та передати їх Україні

ЗРК Patriot (Фото: Міноборони Польщі)

Американська газета The Washington Post з посиланням на високопосадовців США написала, що цього тижня Японія має оформити зміни в політиці, які дозволять їй експортувати ракети для системи протиповітряної оборони Patriot — їх можуть передати Україні.

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Видання пише, що закупівля нових ракет Patriot поповнить арсенали Вашингтона і дасть США "гнучкість" у надсиланні більшої кількості засобів ППО в Україну.

За словами чиновників, зміна правил військового експорту в Японії не прямо згадуватиме Patriot, але відповідатиме запитам Білого дому.

Рішення японського уряду очікується 22 грудня – йдеться про ракети P AC-2 і PAC-3, які здатні перехоплювати балістичні цілі.

Це зніме заборону на ліцензований оборонний експорт, що дозволить ракетам Patriot, виробленим у Японії, бути розміщеним на озброєнні США.

13 листопада 2023 року посол Німеччини в Україні Єгер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot, проте він не назвав кількість.

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