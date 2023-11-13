RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

До кінця року Україна отримає ще дві системи IRIS-T – посол Німеччини

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 16:55
До кінця року Україна отримає ще дві системи IRIS-T – посол Німеччини - Фото
Мартін Єґер (Фото: МЗС)

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року. Про це стало відомо на спеціальному заході від NV "Формула успіху України" 11 листопада 2023 року.

Посол зазначив, що підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на галузь протиповітряної оборони — зокрема, це постачання таких систем, як Gepard, IRIS-Т і Patriot.

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО: тут будуть і Patriot, і IRIS-Т, їх планується ще п’ять — мається на увазі вся система з радаром, командними пунктами тощо", — пообіцяв він.

Він сказав, що зараз три системи IRIS-Т уже розгорнуті та ще дві заплановано на кінець року.

"Отже, це буде така важлива запорука для ще більшої безпеки українських міст, їхнього захисту від російських атак", — додав Єґер.

Читайте також: "Нам не можуть віддати останнє". Навіщо Україна орендує системи ППО

Посол зауважив, що Німеччина також робить "значний внесок у напрямку зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей".

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", — наголосив він.

  • 5 жовтня 2023 року Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • 20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка й димові та освітлювальні снаряди.
  • 27 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.

Читайте також: Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОНімеччинаєсзброяппоPatriotвійськова допомога УкраїніIRIS-TМартін Єґер

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 