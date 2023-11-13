До кінця року Україна отримає ще дві системи IRIS-T – посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року. Про це стало відомо на спеціальному заході від NV "Формула успіху України" 11 листопада 2023 року.

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Посол зазначив, що підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на галузь протиповітряної оборони — зокрема, це постачання таких систем, як Gepard, IRIS-Т і Patriot.

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО: тут будуть і Patriot, і IRIS-Т, їх планується ще п’ять — мається на увазі вся система з радаром, командними пунктами тощо", — пообіцяв він.

Він сказав, що зараз три системи IRIS-Т уже розгорнуті та ще дві заплановано на кінець року.

"Отже, це буде така важлива запорука для ще більшої безпеки українських міст, їхнього захисту від російських атак", — додав Єґер.

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Посол зауважив, що Німеччина також робить "значний внесок у напрямку зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей".

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", — наголосив він.

5 жовтня 2023 року Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка й димові та освітлювальні снаряди.

27 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.

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