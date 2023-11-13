До конца года Украина получит еще две системы IRIS-T – посол Германии

Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года. Об этом стало известно на специальном мероприятии от NV "Формула успеха Украины" 11 ноября 2023 года.

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Посол отметил, что поддержка Украины со стороны Германии направлена в значительной степени на область противовоздушной обороны — в частности, это поставки таких систем, как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО: здесь будут и Patriot, и IRIS-Т, их планируется еще пять – подразумевается вся система с радаром, командными пунктами и тому подобное", — пообещал он.

Он сказал, что сейчас три системы IRIS-Т уже развернуты и еще две планируется на конец года.

"Следовательно, это будет такой важный залог для еще большей безопасности украинских городов, их защиты от российских атак", – добавил Егер.

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Посол отметил, что Германия также вносит "значительный вклад в направлении укрепления защиты украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических возможностей".

"Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", – подчеркнул он.

5 октября 2023 г. Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.

27 октября Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.

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