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Нова військова допомога від Німеччини: Gepard, дрони, снаряди та інша техніка – перелік

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 17:00
Нова військова допомога від Німеччини: Gepard, дрони, снаряди та інша техніка – перелік - Фото
Gepard на озброєнні ЗСУ (Фото: Міноборони України)

Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка та димові й освітлювальні снаряди. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Перелік нової наданої військової допомоги:

→ три зенітні установки Gepard;

→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

→ 20 розвідувальних дронів VECTOR;

→ 13 машин охорони кордону;

→ три тягачі HX81 та три причепи до них;

→ мостоукладач Biber;

→ 3872 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм.

Стосовно всього озброєння, крім Gepard та снарядів, уряд ФРН зауважує, що деякі з постачань потребують модернізації або виробництво триває, також проводяться навчальні заходи.

  • 10 жовтня Міноборони Німеччини повідомило, що держава готує другий зимовий пакет військової допомоги для України: до нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot і ІRIS-T.
  • 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • Посол ФРН в Україні Мартін Єгер заявив, що німецький уряд наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

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Артем Джеріпа
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війнаНімеччинавійськова допомогаGepard155-ммVectorRQ-35 HEIDRUN

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