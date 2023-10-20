Нова військова допомога від Німеччини: Gepard, дрони, снаряди та інша техніка – перелік

Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка та димові й освітлювальні снаряди. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

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Перелік нової наданої військової допомоги:

→ три зенітні установки Gepard;

→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

→ 20 розвідувальних дронів VECTOR;

→ 13 машин охорони кордону;

→ три тягачі HX81 та три причепи до них;

→ мостоукладач Biber;

→ 3872 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм.

Стосовно всього озброєння, крім Gepard та снарядів, уряд ФРН зауважує, що деякі з постачань потребують модернізації або виробництво триває, також проводяться навчальні заходи.

10 жовтня Міноборони Німеччини повідомило, що держава готує другий зимовий пакет військової допомоги для України: до нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot і ІRIS-T.

5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

Посол ФРН в Україні Мартін Єгер заявив, що німецький уряд наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

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