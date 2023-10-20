Новая военная помощь от Германии: Gepard, дроны, снаряды и другая техника – список
Германия объявила о новой военной помощи Украине: три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Список новой оказанной военной помощи:
→ три зенитные установки Gepard;
→ 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
→ 20 разведывательных дронов VECTOR;
→ 13 машин охраны границы;
→ три тягача HX81 и три прицепа к ним;
→ мостоукладчик Biber;
→ 3872 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм.
Касательно всего вооружения, кроме Gepard и снарядов, правительство ФРГ отмечает, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или производство продолжается, также проводятся учебные мероприятия.
- 10 октября Минобороны Германии сообщило, что государство готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины: в него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T.
- 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
- Посол ФРГ в Украине Мартин Егер заявил, что немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
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