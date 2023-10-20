Новая военная помощь от Германии: Gepard, дроны, снаряды и другая техника – список

Германия объявила о новой военной помощи Украине: три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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Список новой оказанной военной помощи:

→ три зенитные установки Gepard;

→ 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

→ 20 разведывательных дронов VECTOR;

→ 13 машин охраны границы;

→ три тягача HX81 и три прицепа к ним;

→ мостоукладчик Biber;

→ 3872 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм.

Касательно всего вооружения, кроме Gepard и снарядов, правительство ФРГ отмечает, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или производство продолжается, также проводятся учебные мероприятия.

10 октября Минобороны Германии сообщило, что государство готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины: в него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T.

5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Посол ФРГ в Украине Мартин Егер заявил, что немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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