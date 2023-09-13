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"Мардеры", танки разминирования и детекторы дронов: что в новом пакете помощи от Германии

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 11:24
БМП Marder (Фото - EPA)

Германия передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1, а также новую партию боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В пакете военной помощи на 13 сентября:

→ 20 Marder с боеприпасами (ранее 40);
→ две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее поставлено шесть);

СПРАВКА. Wisent 1 (в переводе "зубр") – бронированная инженерная машина для разминирования, которая основана на модифицированном корпусе основного боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача БРЕМ  – делать проходы в минном поле. Она осуществляет автоматическую разметку разминированного участка, чтобы по нему смогли пройти пехотинцы. Обычно у таких машин ширина разминирования составляет от 2,5 до 2,6 м.

→ седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);
→ 5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);
→ 9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);
→ 3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);
→ еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510)
→ материал для обезвреживания боеприпасов;
→ 1 система наблюдения спутниковой связи;
→ 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);
→ 2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);
→ 10 систем обнаружения дронов (ранее 103);
→ 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).

11 сентября правительство Германии поручило Rheinmetall поставить Украине еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных ВСУ Marder должно составить 80.

  • 30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две Wisent 1.
  • В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не озвучила количество.

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Євген Пилипенко
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Германиявойнаразминированиевоенная помощьWisent 1
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