"Мардеры", танки разминирования и детекторы дронов: что в новом пакете помощи от Германии

Германия передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1, а также новую партию боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В пакете военной помощи на 13 сентября:

→ 20 Marder с боеприпасами (ранее 40);

→ две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее поставлено шесть);

СПРАВКА. Wisent 1 (в переводе "зубр") – бронированная инженерная машина для разминирования, которая основана на модифицированном корпусе основного боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача БРЕМ – делать проходы в минном поле. Она осуществляет автоматическую разметку разминированного участка, чтобы по нему смогли пройти пехотинцы. Обычно у таких машин ширина разминирования составляет от 2,5 до 2,6 м.

→ седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);

→ 5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);

→ 9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);

→ 3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);

→ еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510)

→ материал для обезвреживания боеприпасов;

→ 1 система наблюдения спутниковой связи;

→ 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);

→ 2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);

→ 10 систем обнаружения дронов (ранее 103);

→ 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).

11 сентября правительство Германии поручило Rheinmetall поставить Украине еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных ВСУ Marder должно составить 80.

30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две Wisent 1.

В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не озвучила количество.

Между тем, Германия получает российскую нефть через Индию: импорт вырос в 12 раз, пишет Spiegel.

Читайте также: Кулеба: Вопрос Taurus уже набил всем оскомину, но Германия это сделает в любом случае

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.