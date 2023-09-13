"Мардеры", танки разминирования и детекторы дронов: что в новом пакете помощи от Германии
Германия передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1, а также новую партию боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
В пакете военной помощи на 13 сентября:
→ 20 Marder с боеприпасами (ранее 40);
→ две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее поставлено шесть);
→ седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);
→ 5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);
→ 9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);
→ 3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);
→ еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510)
→ материал для обезвреживания боеприпасов;
→ 1 система наблюдения спутниковой связи;
→ 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);
→ 2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);
→ 10 систем обнаружения дронов (ранее 103);
→ 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).
11 сентября правительство Германии поручило Rheinmetall поставить Украине еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных ВСУ Marder должно составить 80.
- 30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две Wisent 1.
- В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не озвучила количество.
- Между тем, Германия получает российскую нефть через Индию: импорт вырос в 12 раз, пишет Spiegel.
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