Помимо Leopard 2 и Marder, Германия передала Украине двух "зубров"-саперов – список помощи
30.03.2023, 20:35
Машина для разминирования Wisent 1 (Фото: FFG Flensburg)
В течение прошедшей недели Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, куда вошли танки Leopard 2, БМП Marder, бронемашины для разминирования, ремонта, грузовики и медицинское снаряжение. Список переданного оборудования обновлен на правительственном портале ФРГ.
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В новом пакете:
→ 18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
→ 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
→ две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
→ две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (Wisent переводится как "зубр");
→ 24 грузовика Zetros (ранее: 28);
→ 500 пистолетов SFP9, 40 000 аптечек (ранее: 120 000);
→ 103 000 турникетов.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 18 немецких танков Leopard 2 будут иметь "решающее значение на поле боя".
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