UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помимо Leopard 2 и Marder, Германия передала Украине двух "зубров"-саперов – список помощи

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 20:35
Помимо Leopard 2 и Marder, Германия передала Украине двух
Машина для разминирования Wisent 1 (Фото: FFG Flensburg)

В течение прошедшей недели Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, куда вошли танки Leopard 2, БМП Marder, бронемашины для разминирования, ремонта, грузовики и медицинское снаряжение. Список переданного оборудования обновлен на правительственном портале ФРГ.

В новом пакете:

→ 18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
→ 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
→ две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
→ две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (Wisent переводится как "зубр");
→ 24 грузовика Zetros (ранее: 28);
→ 500 пистолетов SFP9, 40 000 аптечек (ранее: 120 000);
→ 103 000 турникетов.

  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 18 немецких танков Leopard 2 будут иметь "решающее значение на поле боя".

Читайте также: Залужный: Украине нужны F-16

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 