Помимо Leopard 2 и Marder, Германия передала Украине двух "зубров"-саперов – список помощи

В течение прошедшей недели Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, куда вошли танки Leopard 2, БМП Marder, бронемашины для разминирования, ремонта, грузовики и медицинское снаряжение. Список переданного оборудования обновлен на правительственном портале ФРГ.

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В новом пакете:

→ 18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;

→ 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

→ две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

→ две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (Wisent переводится как "зубр");

→ 24 грузовика Zetros (ранее: 28);

→ 500 пистолетов SFP9, 40 000 аптечек (ранее: 120 000);

→ 103 000 турникетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 18 немецких танков Leopard 2 будут иметь "решающее значение на поле боя".

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Наталія Медведєва

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