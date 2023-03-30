Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к западным союзникам с лаконичным призывом предоставить украинским летчикам американские истребители F-16. Призыв опубликован в Telegram генерала.
"Украине нужны F-16", – говорится в сообщении.
Рядом с призывом размещен видеоролик с военными авиаторами ВС ВСУ, которые рассказывают, как для них началась полномасштабная война и как приходится воевать на устаревшей технике советского образца, а также аргументируют необходимость западных истребителей на вооружении Сил обороны.
Ни одна из стран-союзниц на конец марта 2023 года еще не согласилась первой предоставить Воздушным силам истребители типа F или любые другие западные.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
Читайте также: "Мощнее F-16". Что умеют самолеты F/A-18 Hornet, которые просит Украина
Комментарии