Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к западным союзникам с лаконичным призывом предоставить украинским летчикам американские истребители F-16. Призыв опубликован в Telegram генерала.

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"Украине нужны F-16", – говорится в сообщении.

Рядом с призывом размещен видеоролик с военными авиаторами ВС ВСУ, которые рассказывают, как для них началась полномасштабная война и как приходится воевать на устаревшей технике советского образца, а также аргументируют необходимость западных истребителей на вооружении Сил обороны.

Ни одна из стран-союзниц на конец марта 2023 года еще не согласилась первой предоставить Воздушным силам истребители типа F или любые другие западные.

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Євген Пилипенко

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