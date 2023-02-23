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США рассматривают возможность передать Украине истребители пятого поколения – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 18:38
США рассматривают возможность передать Украине истребители пятого поколения – Нуланд - Фото
Виктория Нуланд (фото - скриншот из видео)

В администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявила в интервью замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд

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В ответ на вопрос журналиста о возможности поставок украине "быстрых истребителей четвертого или пятого поколения" заместительница госсекретаря сказала, что в администрации президента Джо Байдена обсуждается возможность снабдить ВСУ современными истребителями для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности Украины.

По ее словам, в Европе есть страны, которые готовы передать Украине такие самолеты, и "это их выбор", который США могут поддержать в рамках своего видения того, что понадобится Украине в долгосрочной перспективе. 

Читайте также: Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России

Сергій Бережний
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истребители военная помощь виктория нуланд военные самолеты
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