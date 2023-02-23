США рассматривают возможность передать Украине истребители пятого поколения – Нуланд
В администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявила в интервью замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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В ответ на вопрос журналиста о возможности поставок украине "быстрых истребителей четвертого или пятого поколения" заместительница госсекретаря сказала, что в администрации президента Джо Байдена обсуждается возможность снабдить ВСУ современными истребителями для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности Украины.
По ее словам, в Европе есть страны, которые готовы передать Украине такие самолеты, и "это их выбор", который США могут поддержать в рамках своего видения того, что понадобится Украине в долгосрочной перспективе.
5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.
22 февраля президент Польши Анджей Дуда сказал, что если для обороны Украины нужны истребители, союзники должны предоставить ей и боевые самолеты.
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