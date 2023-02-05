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Резников: Партнеры дают ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 17:35
Резников: Партнеры дают ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя - Фото
Истребитель F-16 (Фото - EPA)

Украина получит от партнеров тактическую авиацию, обсуждается только то, какие именно это будут самолеты. Об этом сказал на брифинге министр обороны Алексей Резников, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Министр подтвердил оценку, которую давал ранее, что Украина точно получит от партнеров по оборонной коалиции тактическую авиацию, а дискуссии сейчас идут только о том, какие именно самолеты это будут.

"Сегодня в плане помощи вооружением, которую мы записывали, как я это называю, в "просьбы к Санте", мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма. Самолеты тоже будут", – сказал Резников. 

Он также уточнил, что "это могут быть F-16, Gripen или другие самолеты – для нас это уже не так принципиально".

  • Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.
  • Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Читайте также: США могут разрешить союзникам передать Украине истребители F-16 – Politico

Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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Алексей Резников самолеты истребители f-16 gripen
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