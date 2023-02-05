Резников: Партнеры дают ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя

Украина получит от партнеров тактическую авиацию, обсуждается только то, какие именно это будут самолеты. Об этом сказал на брифинге министр обороны Алексей Резников, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Министр подтвердил оценку, которую давал ранее, что Украина точно получит от партнеров по оборонной коалиции тактическую авиацию, а дискуссии сейчас идут только о том, какие именно самолеты это будут.

"Сегодня в плане помощи вооружением, которую мы записывали, как я это называю, в "просьбы к Санте", мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма. Самолеты тоже будут", – сказал Резников.

Он также уточнил, что "это могут быть F-16, Gripen или другие самолеты – для нас это уже не так принципиально".

Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.

Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

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Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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