Резников: Самолеты будут, а F-16 или Gripen – вопрос дискуссий с партнерами из НАТО

Украина обсуждает с партнерами не то, получит ВСУ самолеты или нет, а то, какой авиационной платформе будет отдано предпочтение. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников.

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На совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Мариушем Блащаком Резников сообщил, что в настоящее время идут переговоры с западными партнерами, целью которых является определения платформы для передачи тактической авиации Украине.

"Что это будет – F-16 или Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами стран НАТО", – сказал Резников.

Министр также отметил, что "танковая инициатива" сегодня переросла в "танковую коалицию", благодаря которой Украина скоро получит танки натовского стандарта – Leopard, Abrams, Challenger и французские AMX-10, причем одним из двигателей этого процесса была именно Польша.

"С партнерами в ходе видеоконференции мы обсудили потребности ВСУ, сроки обучения наших воинов, другие важные вопросы", – сказал Резников.

Он также сообщил, что следующая встреча "танковой коалиции" состоится в середине февраля в Брюсселе.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.

Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

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Сергій Бережний

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