"Хотел бы наступления ВСУ уже сейчас". Экс-глава Пентагона призвал дать самолеты и ATACMS

Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители. Об этом заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-20), передает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он считает правильной политику Запада по Украине, но слишком медленной. По его мнению, объявленная на Рамштайне помощь не успеет дойти до запланированного российского наступления в марте.

Украина должна была бы еще осенью получить танки для успеха, говорит американский чиновник и призывает Белый дом быть проактивным – не тянуть с решением по истребителям и ATACMS.

"Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных, разбить их и вытолкнуть c украинской территории", – сказал он.

Эспер считает, что Запад должен был утвердить план поставок самолетов, чтобы дать преимущество для ВСУ. По его словам, также необходимо было отправить ATACMS – ими украинцы смогли бы, например, бить вглубь восточных областей и Крыма, уничтожать пусковые площадки дронов-камикадзе и ракет, разбить склады и казармы.

Экс-глава Пентагона уверен, что поставки такого оружия не приведут к эскалации, которой пугают россияне. Он призывает Белый дом действовать решительнее.

"Мы не можем позволить россиянам влиять на наши решения, бряцать оружием и сдерживать самих себя. Мы уже отстаем. Смотрите, мы не предоставляли им действительно надежной системы ПВО, пока не начали уничтожать украинские города "Шахедами", "Искандерами" и другим. Так что мы отстаем", – добавил Эспер.

Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рашмтайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Белый дом пока не хочет поставлять ни ATACMS, ни истребители F-16. Но лидерство по дальнобойным ракетам может проявить Британия, сообщал CNN. А передачу самолетов не исключает Франция.

Читайте также: В Белом доме ушли от прямого ответа насчет "нет" Байдена по истребителям F-16 для Украины

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.