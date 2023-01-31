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В Белом доме ушли от прямого ответа насчет "нет" Байдена по истребителям F-16 для Украины

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 07:28
В Белом доме ушли от прямого ответа насчет
Джо Байден (фото - ЕРА)

Официальный представитель совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге решил обойти стороной вопрос о том, почему президент США Джо Байден сказал вчера "нет" возможности отправки Украине истребителей F-16. Когда его спросили насчет этого, спикер совнацбеза Белого дома заявил, что США сейчас дают ВСУ достаточно вооружений и без авиации, пишет CNN.

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"Что я могу вам сказать, так это то, что в ближайшие недели и месяцы будет отправлено много средств, и они будут отправлены в ближайшие недели и месяцы", – подчеркнул Кирби.

Как он объяснил далее, это будут именно те виды вооружений, которые, как ожидают в Вашингтоне, будут полезны украинцам в боевых действиях зимой, а также весной.

Кирби сказал, что, по его мнению, решение об отправке танков Abrams принято "не слишком поздно", даже на фоне сообщений о локальных успехах России в боях на востоке Украины.

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"Решение по танкам — и не только США, но и немцев, а до этого британцев, — действительно было разработано, чтобы помочь Украине вести боевые действия, которые, как мы думаем, будут с приходом весны. Это один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать потребности, которые будут нужны Украине, когда погода улучшится, и мы ожидаем, что тогда россияне попытаются перейти в наступление", – сказал представитель Белого дома.

Администрация США пока что против поставок как ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км, так и боевой авиации. Украина давно и настойчиво просит об этих типах вооружений.

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Євген Пилипенко
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