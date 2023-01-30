Байден сказал "нет" отправке США истребителей F-16 в Украину – AFP
30.01.2023, 23:30
Джо Байден (Скриншот видео)
Президент США Джо Байден ответил отрицательно на вопрос о возможности передачи Соединенными Штатами Украине истребителей F-16. Об этом сообщает AFP.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Байден сказал "нет" об отправке США истребителей F-16 в Украину", – говорится в срочном сообщении.
"Нет", – сказал Байден, когда журналисты в Белом доме спросили его, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам украинских лидеров, находятся в верхней части их текущего списка пожеланий по оружию, передает AFP.
- 19 января в Пентагоне заявляли, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.
- 25 января Байден объявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии