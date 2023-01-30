Байден сказал "нет" отправке США истребителей F-16 в Украину – AFP

Президент США Джо Байден ответил отрицательно на вопрос о возможности передачи Соединенными Штатами Украине истребителей F-16. Об этом сообщает AFP.

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"Байден сказал "нет" об отправке США истребителей F-16 в Украину", – говорится в срочном сообщении.

"Нет", – сказал Байден, когда журналисты в Белом доме спросили его, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам украинских лидеров, находятся в верхней части их текущего списка пожеланий по оружию, передает AFP.

19 января в Пентагоне заявляли, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.

25 января Байден объявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Наталія Медведєва

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