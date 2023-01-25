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Новости | Байден объявил официально — Украина получит 31 американский танк M1 Abrams

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 19:06
Байден объявил официально — Украина получит 31 американский танк M1 Abrams - Фото
Джо Байден (Фото: President Biden/Twitter)

Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит американские танки M1 Abrams. Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме 25 января.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины получат 31 танк M1 Abrams для борьбы с российскими оккупантами.

"Сегодня я объявляю, что США предоставляют 31 танк Abrams Украине, потому что это поддержит возможности Украины защитить свои территории, достичь своих стратегических целей", – сказал Байден.

Американский лидер также объявил, что Штаты начинают учения для ВСУ на Abrams "как можно быстрее".

Он отметил, что нужно время, чтобы поставить танки на поле боя, но конкретных сроков не озвучил.

Ранее агенство Reuters со ссылкой на собеседников в Вашингтоне сообщало, что поставки Abrams могут занять месяцы и даже годы. 

СПРАВКА. M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Он многотопливный: керосин, дизель, авиатопливо. Проходит 430 км, скорость 72 км/ч. Имеет превосходный тепловизор, межтанковую боевую информационную систему управления. 

Читайте также: Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же

Дмитро Гриниченко
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