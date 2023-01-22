У Макрона обсуждают передачу Украине тяжелых танков Leclerc – "только чтоб без эскалации"

Франция не исключает передачу Украине своих тяжелых ударных танков Leclerc, но при определенных условиях. Об этом сказал президент Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает BFMTV.

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Макрон сказал, что "ничего не исключает" относительно возможности поставки Украине танков Leclerc.

"Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим. Ничто не исключается, и это будет поддержано союзниками", – заявил он.

Макрон подчеркнул, что при принятии решения будут приниматься во внимание три соображения. Во-первых, "это не должна быть эскалация"; во-вторых, "это должно стать реальной и эффективной поддержкой для Украины", и в-третьих, это не должно ослабить обороноспособность самой Франции.

19 января появились неподтвержденные сообщения, что во Франции рассматривают возможность передать Украине танки Leclerc, чтобы придать решимости Германии для согласия на поставку Leopard 2.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

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Сергій Бережний

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