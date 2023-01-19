Франция может отправить Украине танки Leclerc, чтобы показать пример Шольцу – Politico

Франция рассматривает возможность отправки Украине своих танков AMX-56 Leclerc, чтобы германский канцлер Олаф Шольц получил затребованное им основание для "совместной с союзниками" поставки боевых машин Leopard. 2 Об этом со ссылкой на неназванного чиновника в Париже пишет Politico.

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По словам французского собеседника, по Leclerc "вопрос сложный и еще не решен".

"Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании правительств Франции и Германии", – сказал французский чиновник.

15 января Великобритания вместе с 14 танками Challenger 2 пообещала Украине 30 САУ AS90. Этого официальному Берлину, очевидно, недостаточно для поставок "Леопардов".

18 января Süddeutsche Zeitung сообщило, что в разговоре с президентом США Джо Байденом Шольц "ясно дал понять, что Германия может уступить давлению с целью поставок [танков Leopard], только если США поставят основные боевые танки Abrams". В Вашингтоне отреагировали.

Некоторые западные лидеры опасаются, что у Украины осталось мало времени до того, как Россия начнет новое масштабное наступление, угроза которого, среди прочего, требует от союзников массовых поставок современных западных танков для обороны Киева и других участков.

Глава нацразведки США заявил в середине января 2023 года, что "в наших интересах поддерживать Украину как можно больше".

Британская разведка полагает, что Россия может пригнать в Украину танки "Армата" для пропаганды.

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Євген Пилипенко

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