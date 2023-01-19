Британия: Россия может пригнать в Украину танки "Армата" для пропаганды — фото со спутника
Российские оккупанты, вероятно, могут перебросить в Украину небольшое количество танков Т-14 "Армата" в пропагандистских целях. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что Москва, скорее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украине.
Упоминается спутниковый снимок полигона на юге РФ в декабре 2022 года, где были видны Т-14, — это место используют для развертывания войск в войне против Украины.
Переброска танков на юг России последовала за тем, как российская пропаганда утверждала, что "Армату" готовят к боевому применению в Украину, однако неясно, появились ли танки на фронте.
Отмечается, что развертывание Т-14 будет рискованным решением для противника, так как в течение 11 лет разработки танка программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах.
Британцы считают, что дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.
Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Производство, вероятно, только в нескольких десятках, а командиры вряд ли будут доверять машине в бою, резюмировали в сводке.
- Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели, заявил Кирби.
- По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".
- США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков.
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