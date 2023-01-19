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Британия: Россия может пригнать в Украину танки "Армата" для пропаганды — фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 08:42
Британия: Россия может пригнать в Украину танки
Танк Т-14 "Армата" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты, вероятно, могут перебросить в Украину небольшое количество танков Т-14 "Армата" в пропагандистских целях. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Москва, скорее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украине.

Упоминается спутниковый снимок полигона на юге РФ в декабре 2022 года, где были видны Т-14, — это место используют для развертывания войск в войне против Украины. 

Переброска танков на юг России последовала за тем, как российская пропаганда утверждала, что "Армату" готовят к боевому применению в Украину, однако неясно, появились ли танки на фронте. 

Отмечается, что развертывание Т-14 будет рискованным решением для противника, так как в течение 11 лет разработки танка программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах.

Британцы считают, что дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Производство, вероятно, только в нескольких десятках, а командиры вряд ли будут доверять машине в бою, резюмировали в сводке. 

Танки ''Армата'' на полигоне на юге РФ (Фото: Ministry of Defence/Twitter)

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Дмитро Гриниченко
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война пропаганда британская разведка Т-14 танк Армата
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