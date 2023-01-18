Abrams для ВСУ есть на повестке дня, хотя бы в среднесрочной перспективе – Morgen Post

Передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе". Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата США пишет Morgen Post, рассказывая о приближающейся встрече союзников в формате "Рамштайн".

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Вашингтон ожидает, что решение о дальнейших поставках оружия, в том числе танков западного образца, будет принято 20 января.

"Мы ожидаем расширения западной военной помощи Украине – поставка основных боевых танков является частью обсуждения", – сказал сотрудник Госдепартамента США.

На завтра, 19 января, в Берлине запланирована встреча главы Пентагона Ллойда Остина и назначенного 17 января министром обороны Германии Бориса Писториуса.

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Отставной генерал Бундесвера Ханс-Лотар Домрезе полагает, что Берлин направит Украине "Леопарды".

"Федеральное правительство не может позволить себе не поставлять Leopard в Украину. Польша, Финляндия и Испания хотят это сделать. Если бы федеральное правительство отказало в этом, это было бы против Европы. Германия не только позволит своим европартнерам поставлять танки, но и даже добавит "Лео" из арсенала Бундесвера, возможно, в диапазоне низких двузначных цифр", – считает он.

Экс-командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк говорит, что "это здорово, что мы даем 10 танков, но Украине нужно 300-500".

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Євген Пилипенко

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