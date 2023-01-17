Депутат Бундестага показал фото танков на складе бундесвера. Призвал Шольца отдать их ВСУ
Поскольку Россия воюет против Украины "количеством", для Сил обороны могут быть не лишними даже устаревшие немецкие танки Leopard 1. Эти боевые машины все еще могут конкурировать с Т-64, написал в Twitter представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер, показав их фото на складе.
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Депутат Бундестага, один из наиболее вокальных союзников Украины в ФРГ, сообщил, что бундесвер вывел эти танки из использования 20 лет назад, но десятки Leopard 1 все еще хранятся на складах.
Фабер напомнил, что Украина запросила хотя бы эти устаревшие танки еще в марте 2022 года.
"С тех пор 180 машин ждут разрешения на экспорт. Если бы это было сделано в то время, поставка уже была бы завершена. Именно потому, что обучение и ремонт требуют времени, мы должны начать [хотя бы сейчас]", – подчеркнул он.
Депутат СДПГ добавил для своих немецких читателей, что Украина освободила "уже половину оккупированных территорий – вокруг Киева, Харькова и Херсона", но это "может продолжаться только при поддержке мировых демократий".
"Нужна артиллерия, танки и много-много боеприпасов. Когда диктатура вторгается в соседнюю демократию и прощается с человечностью и международным правом, у демократий не может быть двух мнений. Мы стоим за Украину, пока Путин не прекратит свое вторжение и оккупанты не уйдут домой", – подытожил Фабер.
- Ранее он призвал канцлера ФРГ дать ВСУ миниатюрные "танкетки" Weasel и комплексы ПВО PAC-2.
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