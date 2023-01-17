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Депутат Бундестага показал фото танков на складе бундесвера. Призвал Шольца отдать их ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 10:50
Депутат Бундестага показал фото танков на складе бундесвера. Призвал Шольца отдать их ВСУ - Фото
Роман Костенко и Маркус Фабер (фото — Twitter последнего)

Поскольку Россия воюет против Украины "количеством", для Сил обороны могут быть не лишними даже устаревшие немецкие танки Leopard 1. Эти боевые машины все еще могут конкурировать с Т-64, написал в Twitter представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер, показав их фото на складе.

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Депутат Бундестага, один из наиболее вокальных союзников Украины в ФРГ, сообщил, что бундесвер вывел эти танки из использования 20 лет назад, но десятки Leopard 1 все еще хранятся на складах.

Фабер напомнил, что Украина запросила хотя бы эти устаревшие танки еще в марте 2022 года.

"С тех пор 180 машин ждут разрешения на экспорт. Если бы это было сделано в то время, поставка уже была бы завершена. Именно потому, что обучение и ремонт требуют времени, мы должны начать [хотя бы сейчас]", – подчеркнул он.

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Депутат СДПГ добавил для своих немецких читателей, что Украина освободила "уже половину оккупированных территорий – вокруг Киева, Харькова и Херсона", но это "может продолжаться только при поддержке мировых демократий".

"Нужна артиллерия, танки и много-много боеприпасов. Когда диктатура вторгается в соседнюю демократию и прощается с человечностью и международным правом, у демократий не может быть двух мнений. Мы стоим за Украину, пока Путин не прекратит свое вторжение и оккупанты не уйдут домой", – подытожил Фабер.

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Євген Пилипенко
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Германия танк военная помощь союзники Leopard маркус фабер
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