UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У российской армии глубокая дисфункция в нанесении высокоточных ударов – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 09:41
У российской армии глубокая дисфункция в нанесении высокоточных ударов – разведка Британии - Фото
Последствия ракетного удара по дому в Днепре (фото - ОВА)

История ракетных ударов России по Украине показывает, что "дисфункция способности россиян наносить дальние [высокоточные] удары более глубока", чем об этом можно судить даже по падению сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22 в многоэтажку в Днепре. Такими наблюдениями поделилась разведка Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там отметили, что оккупанты разбомбили дом большой противокорабельной ракетой, и добавили, что в России "лживо намекают", что в трагедии, унесшей жизни уже 40 человек, "виновата украинская ракета ПВО", которая якобы сбила Х-22 и отклонила ее от первоначального курса.

"Х-22, как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах", – объяснили в разведке союзников.

Слушайте также: Журналисты дозвонились обвиняемым в ракетном ударе по Днепру

Британская разведка напомнила, что аналогичное оружие было причиной других трагедий с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе при ударе по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Более того, добавили в Лондоне, наносящим дальние ракетные удары войскам РФ, "скорее всего, сложно динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке боевых повреждений".

Смотрите фото: В Днепре на 90% разобрали завалы разбомбленного россиянами дома

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар военные преступления днепр британская разведка Х-22
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 