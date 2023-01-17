У российской армии глубокая дисфункция в нанесении высокоточных ударов – разведка Британии
История ракетных ударов России по Украине показывает, что "дисфункция способности россиян наносить дальние [высокоточные] удары более глубока", чем об этом можно судить даже по падению сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22 в многоэтажку в Днепре. Такими наблюдениями поделилась разведка Минобороны Великобритании.
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Там отметили, что оккупанты разбомбили дом большой противокорабельной ракетой, и добавили, что в России "лживо намекают", что в трагедии, унесшей жизни уже 40 человек, "виновата украинская ракета ПВО", которая якобы сбила Х-22 и отклонила ее от первоначального курса.
"Х-22, как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах", – объяснили в разведке союзников.
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Британская разведка напомнила, что аналогичное оружие было причиной других трагедий с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе при ударе по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года.
Более того, добавили в Лондоне, наносящим дальние ракетные удары войскам РФ, "скорее всего, сложно динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке боевых повреждений".
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