СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару по Днепру
Служба безопасности Украины заявила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру, в результате которого погибли не менее 40 человек. СБУ заявляет, что к военному преступлению причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора.
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Как свидетельствуют предварительные данные следствия, среди причастных к военному преступления:
→ командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
→ командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;
→ начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;
→ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;
→ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;
→ инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.
После экспертиз им будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.
Также в СБУ сообщили, что после осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой россияне ударили по жилому дому.
- 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25.
- В Днепре ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома.
- Количество погибших по состоянию на 13:00 16 января составляет 40 человек, трое из них – дети. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.
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