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СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару по Днепру

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 15:39
СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару по Днепру - Фото
Ракетний удар по Дніпру (Фото - Telegram МВС)

Служба безопасности Украины заявила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру, в результате которого погибли не менее 40 человек. СБУ заявляет, что к военному преступлению причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора.

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Как свидетельствуют предварительные данные следствия, среди причастных к военному преступления:

→ командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

→ командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

→ начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

→ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

→ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

→ инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

После экспертиз им будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Также в СБУ сообщили, что после осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой россияне ударили по жилому дому.

  • 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25.
  • В Днепре ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома.
  • Количество погибших по состоянию на 13:00 16 января составляет 40 человек, трое из них – дети. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

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Оксана Житнюк
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днепр сбу война ракетный удар
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