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Дом в Днепре разрушила ракета РФ, которую ПВО не сбивала: заявление командования ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 01:19
Дом в Днепре разрушила ракета РФ, которую ПВО не сбивала: заявление командования ВС ВСУ - Фото
Днепр, 14.01.2022 (фото - ДнепрОВА)

Российскую крылатую ракету Х-22, которая попала в многоэтажный жилой дом в Днепре, противовоздушная оборона не сбивала. На вооружении армии Украины пока нет средств, способных сбивать данный тип ракет. За время большой войны РФ выпустила по территории Украины более 210 ракет Х-22, но ни одна не была сбита ПВО, заявил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

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Сообщение генерал-лейтенанта, вероятно, является реакцией на заявление видеоблогера Алексея Арестовича о том, что в дом попала российская ракета, которую сбила ПВО. Это заявление подхватила российская пропаганда.

По словам военачальника, пять бомбардировщиков Ту-22М3 россиян выпустили пять Х-22 – пуски были из Курской области и из акватории Азовского моря.

Одна из Х-22 из Курской области около 15:30 попала в многоэтажку в Днепре по ул. Набережная Победы.

"Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет. В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет", – подчеркнул Олещук.

Генерал-лейтенант сообщил, что масса боевой части Х-22 – почти тонна (около 950 кг), а максимальная дальность поражения – до 600 км, причем при применении с больших расстояний "отклонение от цели может составлять сотни метров".

"Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", – написал командующий Воздушными силами.

"Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей ВС, МО, ГШ, видов и родов ВСУ, и проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников. Информация – оружие!", – подчеркнул Олещук.

Новость дополняется...

  • 14 января Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожены 18 КР и 7 УАР.
  • По состоянию на первые минуты 15 января известно, что от попадания в дом погибли 12 человек, 73 ранены. Судьба еще 26 человек неизвестна. Продолжается разбор завалов.

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Євген Пилипенко
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война пво ракетный удар фейк днепр Алексей Арестович Николай Олещук Х-22
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