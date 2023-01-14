Украина отражает первую в 2023-м массированную ракетную атаку России – новость обновляется

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины. Не исключено применение и дронов-камикадзе, поставленных оккупантам их союзником Ираном.

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14:52. Виталий Ким: "ПВО открыло счет".

14:43. Виталий Ким пишет, что "первые ракеты над Украиной", но это еще не точно.

12:07. В воздухе зафиксировано самолеты Ту-95 с Энгельса (РФ), возможны пуски ракет, предупреждают в Днепре.

11:22. По словам спикера Воздушных сил, атаковавшие утром Киев ракеты, похоже, были баллистическими. Запустили их "с северного направления".

Приблизительно в 11:00 генерал-лейтенант Александр Павлюк, заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, написал, что "ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет".

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких военных преступлений, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Зеленского и его правительство к капитуляции в войне. В двух последних атаках (29 и 31 декабря) было запущено/сбито 70/58 более 20/12 ракет.

30 декабря 2022 года в Укрэнерго заявили, что энергосистема после атаки накануне восстановилась за день.

В новогоднюю ночь враг бил по Украине и Киеву в частности ракетами с шахедами.

3 января 2023-го были объявлены первые подозрения за удары по гражданским объектам.

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Євген Пилипенко , Сергій Бережний

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