Украина отражает первую в 2023-м массированную ракетную атаку России – новость обновляется
Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины. Не исключено применение и дронов-камикадзе, поставленных оккупантам их союзником Ираном.
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14:52. Виталий Ким: "ПВО открыло счет".
14:43. Виталий Ким пишет, что "первые ракеты над Украиной", но это еще не точно.
12:07. В воздухе зафиксировано самолеты Ту-95 с Энгельса (РФ), возможны пуски ракет, предупреждают в Днепре.
11:22. По словам спикера Воздушных сил, атаковавшие утром Киев ракеты, похоже, были баллистическими. Запустили их "с северного направления".
Приблизительно в 11:00 генерал-лейтенант Александр Павлюк, заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, написал, что "ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет".
- 30 декабря 2022 года в Укрэнерго заявили, что энергосистема после атаки накануне восстановилась за день.
- В новогоднюю ночь враг бил по Украине и Киеву в частности ракетами с шахедами.
- 3 января 2023-го были объявлены первые подозрения за удары по гражданским объектам.
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